مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار في العاصمة الهولندية أمستردام
@ASJBaloch
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قالت الشرطة الهولندية، الجمعة، إن شخصا قتل وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار بالعاصمة أمستردام.
واستبعدت الشرطة أن يكون إطلاق النار في أمستردام عملا إرهابيا.
#Amsterdam : At least one person dead and several injured in shooting in central Amsterdam.https://t.co/VsGsDY6rvopic.twitter.com/7JDGkQyLzx— Ashraf Sherjan (@ASJBaloch) 26 января 2018 г.
إلى ذلك قامت قوات الأمن بتطويق المكان وإغلاق بعض الشوارع لمعرفة أسباب الحادث.
وقال شهود عيان أن مسلحين يرتدون أقنعة أطلقوا النار على مراهق ولاذوا بالفرار.
المصدر: وكالات
ياسين بوتيتي
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