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مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار في العاصمة الهولندية أمستردام

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مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار في العاصمة الهولندية أمستردام
@ASJBaloch
مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار في العاصمة الهولندية أمستردام
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قالت الشرطة الهولندية، الجمعة، إن شخصا قتل وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار بالعاصمة أمستردام.

واستبعدت الشرطة أن يكون إطلاق النار في أمستردام عملا إرهابيا.

إلى ذلك قامت قوات الأمن بتطويق المكان وإغلاق بعض الشوارع لمعرفة أسباب الحادث.

وقال شهود عيان أن مسلحين يرتدون أقنعة أطلقوا النار على مراهق ولاذوا بالفرار.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي

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