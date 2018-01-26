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RUPTLY
الخارجية الروسية: حملة العقوبات الأمريكية تكشف ضعف الولايات المتحدة أمام العالم
تاريخ النشر:
26.01.2018
|
19:42 GMT
|
آخر تحديث:
26.01.2018
|
20:03 GMT
|
أخبار العالم
Sputnik Natalya Seliverstova
وزارة الخارجية الروسية
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