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الخارجية الروسية: حملة العقوبات الأمريكية تكشف ضعف الولايات المتحدة أمام العالم

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الخارجية الروسية: حملة العقوبات الأمريكية تكشف ضعف الولايات المتحدة أمام العالم
Sputnik Natalya Seliverstova
وزارة الخارجية الروسية
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