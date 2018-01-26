يلدريم: هل دولة عظمى مثل الولايات المتحدة بحاجة إلى حفنة من الإرهابيين؟

جدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم انتقادات أنقرة الموجهة إلى واشنطن بسبب دعمها المقدم للمقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية عن يلدريم قوله: "هل دولة كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لديها جيش وإمكانات بهذا القدر، بحاجة إلى حفنة من القتلة والمنظمات الإرهابية الدنيئة؟!"، في إشارة إلى المقاتلين الأكراد المدعومين من واشنطن ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشاد يلدريم بدور أنقرة في الحرب على "داعش"، وذلك من خلال عملية "درع الفرات" التي أطلقتها تركيا في أغسطس/آب 2016 في المناطق الشمالية من سوريا، والتي قال رئيس الحكومة التركية إن بلاده خاضت فيها "أشرس المعارك" ضد التنظيم الإرهابي على مساحة ألفي كيلومتر مربع.

والسبت الماضي، أعلن الجيش التركي بدء عملية "غصن الزيتون" في مقاطعة عفرين بريف حلب ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة تنظيما "إرهابيا" على صلة بـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.

المصدر: الأناضول + وكالات

قدري يوسف



