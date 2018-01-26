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ترامب: ننفذ استثمارات ضخمة بالمجال العسكري لأنه لا يمكن للاقتصاد أن ينتعش من دون مناخ آمن

كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دافوس

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