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ترامب: ننفذ استثمارات ضخمة بالمجال العسكري لأنه لا يمكن للاقتصاد أن ينتعش من دون مناخ آمن
كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دافوس
تاريخ النشر:
26.01.2018
|
13:07 GMT
|
آخر تحديث:
26.01.2018
|
13:24 GMT
|
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دونالد ترامب
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