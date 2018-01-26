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واشنطن تتمسك بموقف ضبابي ملتبس من مؤتمر سوتشي قبيل انعقاده

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واشنطن تتمسك بموقف ضبابي ملتبس من مؤتمر سوتشي قبيل انعقاده
AFP MANDEL NGAN
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت
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تمسكت واشنطن بموقف ضبابي ملتبس من مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده بعد يومين في مدينة سوتشي الروسية برعاية الدول الضامنة، روسيا وإيران وتركيا.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أن المحادثات حول سوريا في سوتشي هي حل أولي، ويجب التركيز على عملية جنيف.

وتابعت في مؤتمر خصص للصحفيين الأجانب: "إننا نعتقد أن المحادثات في سوتشي يمكن أن تكون قرارا لمرة واحدة، وربما تخرج بشيء ما وربما لا، ولكننا نؤيد بشدة محادثات جنيف".

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس

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