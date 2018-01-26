صحيفة: الكشف عن تراجع ترامب في إقالة المحقق مولر تحت التهديد

كشفت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمر بإقالة المدعي الخاص "بالتدخل الروسي" روبرت مولر، لكنه تراجع عن ذلك تحت تهديد كبير محامي البيت الأبيض بالاستقالة.

إقرأ المزيد

ونقلت الصحيفة، اليوم الجمعة، عن مصدر مطلع أن ترامب أعطى توجيهاته الصارمة في يونيو/ حزيران الماضي بإقالة مولر من منصبه كمدع خاص يحقق بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، إلا أن دون ماكغان، كبير محامي البيت الأبيض، رفض بشكل قاطع الفكرة واعتبرها خطرة وهدد بالاستقالة في حال تنفيذها، ما جعل الرئيس الأمريكي يتراجع عنها.

ورسميا، رفضت الإدارة الأمريكية التعليق على المعلومات التي تفيد بأن ترامب حاول تنحية مولر من سلطته القضائية بسبب "خيبة أمله" فيه أثناء تحقيقاته، وخوفا من أن يحاصره في زاوية ضيقة ويستدعيه للتحقيق على حين غرة، وبسبب تضارب المصالح لديه.

وأعلن ترامب يوم أمس الخميس استعداده للمثول أمام مولر وتقديم شهادته تحت القسم، إلا أن مساعديه القانونيين اعتبروا أن هذا الأمر يشكل خطوة انتحارية بسبب الود المفقود بين مولر وترامب.

إقرأ المزيد

وتجري وزارة العدل الأمريكية والكونغرس تحقيقات متشعبة ومتعددة في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، فضلا عن الصلات المزعومة بين ترامب وموسكو، والتي تم نفيها مرارا وتكرارا من قبل البيت الأبيض والكرملين أيضا.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس