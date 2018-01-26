كيسنجر: أنصح واشنطن بعدم شن حرب قرب حدود روسيا والصين!

قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، إن مشكلة كوريا الشمالية هي أكبر "تحد ملح" لأمن المجتمع الدولي واستقراره.

وشدد كيسنجر، الذي يوصف في بعض وسائل الإعلام بالثعلب العجوز، على أن الاعتراف بوضع كوريا الشمالية النووي، سيؤدي إلى تدمير نظام منع انتشار السلاح النووي، وفي هذه الحالة ، بحسب كيسنجر، سترغب كوريا الجنوبية واليابان أيضا في إنتاج أسلحتها النووية الخاصة.

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وأضاف أيضا أن الاعتراف رسميا بحق كوريا الشمالية في امتلاك السلاح النووي، سيتسبب في التقليل من قدرة الولايات المتحدة على كبح جماح الدول الأخرى عن استخدام مثل هذا النوع من الأسلحة!

ولفت "الثعلب العجوز" إلى أن "المهمة الرئيسة" للمجتمع الدولي يجب أن تكون جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة منزوعة من السلاح النووي، لكنه في الوقت ذاته حذر بلاده من القيام بأعمال فردية ضد كوريا الشمالية.

ونقلت صحيفة "Defense News" عن كيسنجر قوله في هذا الشأن "إن الإغراء لحل هذه المشكلة بواسطة هجوم وقائي مرتفع، لكنني أود أن أنصح السلطات الأمريكية بألا تبدأ حربا منفردة قرب الحدود الصينية والروسية، خاصة وأن القسم الأكبر من دول العالم لا يؤيدنا".

ورأى كيسنجر أن على الولايات المتحدة أن تحصل على دعم الصين لممارسة الضغط على كوريا الشمالية، بهدف إجبار بيونغ يانغ على التخلي عن الأسلحة النووية.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر