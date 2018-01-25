الأمين العام للناتو: أناقش الوضع في شمال سوريا مع غابرييل وأردوغان

أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ إنه يناقش الوضع في شمال سوريا مع قادة الدول الأعضاء في الحلف، من بينهم وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ستولتنبيرغ في بيان نشره المكتب الإعلامي للناتو اليوم الخميس: "إني على اتصال مع الوزير غابرييل والحلفاء الآخرين، بمن فيهم الرئيس أردوغان، حول الوضع في شمال سوريا". وأضاف أن أنقرة أبلغت الحلفاء، هذا الأسبوع بعمليتها في مقاطعة عفرين (شمال غرب سوريا).

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وفي وقت سابق من اليوم، أورد وزير الخارجية الألماني أنه طلب من الأمين العام للناتو عقد جلسة في الحلف لمناقشة الوضع في مقاطعة عفرين، موضحا أن برلين "لا تزال قلقة بسبب النزاع العسكري شمال سوريا، ولذلك نبذل، بالتعاون مع فرنسا، جهودا لتخفيف حدة التوتر هناك وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية السكان المدنيين".

ويوم السبت الماضي، شنت تركيا عملية "غصن الزيتون" البرية في مقاطعة عفرين ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعمل في شمال سوريا في إطار "قوات سوريا الديمقراطية" (المدعومة أمريكيا) والتي تصنفها أنقرة بتنظيم إرهابي يمثل تهديدا على تركيا.

وكان ستولتنبيرغ قال سابقا في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإسبانية مدريد، "إن تركيا تتمتع، مثل الدول الأخرى، بالحق في الدفاع عن نفسها، لكننا نود أن تقوم بفعل ذلك بطريقة متكافئة ومتوازنة".

المصدر: نوفوستي + وكالات

قدري يوسف