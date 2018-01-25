إسرائيل: إيران تحول سوريا إلى أكبر قاعدة عسكرية في العالم

اتهم مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون إيران بأنها تسعى إلى تحويل سوريا إلى "أكبر قاعدة عسكرية" في العالم وسخرت 35 مليار دولار لتحقيق هذا الغرض.

وقال دانون مستندا إلى "معطيات سرية "، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي انعقدت اليوم الخميس، إن إيران تنشئ قواعد عسكرية ومصانع صواريخ على الأراضي السورية، فضلا عن أن 82 ألف مسلح في هذا البلد يخضعون لسيطرة طهران، ومن بينهم 3 آلاف فرد من الحرس الثوري الإيراني و9 آلاف من عناصر "حزب الله" و10 آلاف مسلح من مختلف المليشيات الشيعية و60 آلاف مسلح سوري.

وأضاف دانون أن إيران تتسلل إلى "الفناء الخلفي لإسرائيل وسط صمت الكثير من الدول".

واعتبر أن الإيرانيين يحاولون زعزعة استقرار سوريا على جميع الأصعدة من أجل السيطرة عليها وتخريب المنطقة بأكملها.

وأكد أن إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها من أجل حمايتها، رغم أنها لا تقف إلى جانب أي طرف من أطراف الأزمة السورية.

كما قال المسؤول الإسرائيلي إن طهران تدعم المسلحين الشيعة في المنطقة وزادت حجم إنفاقها العسكري، إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017، فيما بلغ هذا المعدل 17 بالمئة في العام 2014.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا





