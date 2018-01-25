الصين تدعو المجتمع الدولي إلى تعويض خسائر الأونروا

دعت البعثة الدبلوماسية الصينية لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى زيادة تمويل الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

وحذر نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاي تاو، أثناء اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، من أن عدة مناطق في الشرق الأوسط، لا سيما قطاع غزة، لا تزال تعاني من أزمات إنسانية، مشددا على ضرورة ألا يتخلى المجتمع الدولي عن ملايين اللاجئين الفلسطينيين المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية.

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وأشار الدبلوماسي الصيني إلى الأهمية القصوى لقضية القدس بالنسبة لمفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا تمسك بكين باحترام مشاعر المؤمنين من أي طائفة كانوا ومراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية وتفادي التبسيط المفرط للوضع.

وذكر نائب المندوب الصيني أنه ينبغي تحديد وضع القدس القانوني في إطار مفاوضات بين طرفي النزاع، بالتوافق مع الاتفاقات الدولية المتوصل إليها وخاصة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وتأتي تصريحات الدبلوماسي الصيني على خلفية قرار الولايات المتحدة تقليص تمويلها للأونروا بمقدار 65 مليون دولار (من أصل 120 مليونا)، ردا على غضب الفلسطينيين إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف