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نيكي هايلي: محمود عباس أهان الرئيس الأمريكي ورفض دور واشنطن في عملية السلام

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نيكي هايلي: محمود عباس أهان الرئيس الأمريكي ورفض دور واشنطن في عملية السلام
Reuters Stephanie Keith
المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي
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قالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن نيكي هايلي، الخميس، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتة إلى أن عباس رفض دور واشنطن في عملية السلام.

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وذكرت هايلي في كلمة لها بمجلس الأمن أن عباس أعلن في كلمته خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني عن وفاة اتفاقية أوسلو وأهان الرئيس الأمريكي ودعا إلى تعليق الاعتراف بإسرائيل.

وأضافت أن السلام الحقيقي يتطلب قادة لديهم الإرادة والمرونة بأن يمضوا قدما في عملية السلام ويعترفوا بالحقائق الصعبة.

وشددت على أن الولايات المتحدة ستبقى متحمسة لعملية التسوية، مشيرة إلى أن السلام يحتاج إلى مرونة.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي

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