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رويترز: مقتل 13 مدنيا بتفجير لغم على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو
رويترز: مقتل 13 مدنيا بتفجير لغم على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو
تاريخ النشر:
25.01.2018
|
14:59 GMT
|
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يتبع..
تفجيرات
بوركينا فاسو
مالي
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