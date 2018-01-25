 
مباشر
عاجل
رويترز: مقتل 13 مدنيا بتفجير لغم على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو

رويترز: مقتل 13 مدنيا بتفجير لغم على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو

أخبار العالم

رويترز: مقتل 13 مدنيا بتفجير لغم على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jsfc

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة