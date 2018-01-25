موسكو: 1600 مدعو إلى "الحوار الوطني السوري" ولافروف سيحضر المؤتمر

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن توجيه دعوات إلى نحو 1600 سوري لحضور مؤتمر "الحوار الوطني السوري" المزمع عقده في سوتشي في 29 و30 الجاري.

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا اليوم الخميس، أثناء موجز صحفي، أنه من المقرر أن يشارك في أعمال المؤتمر المقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

إلى ذلك، انتقدت الدبلوماسية الروسية سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا، مشددة على أن خطة واشنطن بزيادة تواجدها العسكري في هذه البلاد لا تصب في مصلحة التسوية السلمية فيها.

وذكرت زاخاروفا أن استراتيجية واشنطن الجديدة تجاه سوريا والتي أعلن عنها مؤخرا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون تهدف على ما يبدو إلى تقسيم البلاد، قائلا إنه لا يمكن تحويل سوريا إلى لعبة صراع بين قوى خارجية.

كانت ولا تزال الولايات المتحدة تحدد حتى الآن عزل الرئيس الشرعي المنتخب في سوريا عن الحكم هدفا لعملياتها، وأُعلن أن واشنطن تعتزم جعل تواجدها العسكري في أراضي هذه الدولة السيادية غير محدد زمنيا... ونحن مقتنعون بأن هذه الأساليب تخالف القانون الدولي ولا تسهم في التسوية السياسية للقضايا الداخلية السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. ماريا زاخاروفا

وحذرت زاخاروفا من أن الإطالة في استئناف وحدة المجتمع السوري تهدد بتحديات خطيرة جديدة، مشيرة إلى تصريحات المسؤولين الأتراك بأن أنقرة أطلقت عملية عسكرية ضد الفصائل الكردية في منطقة عفرين ردا على مخاطر على أمنها القومي ظهرت في شمال سوريا على خلفية عدم خضوع المنطقة لسيطرة حكومة دمشق.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف