أنقرة: لا لمنطقة آمنة في عفرين وعلى واشنطن التوقف عن دعم الإرهاب

أعربت أنقرة عن رفضها المبادرة الأمريكية بشأن إنشاء منطقة آمنة في شمال سورية محاذية لحدودها والتوقف عن دعم الإرهاب لتفادي الاشتباك مع القوات التركية

وذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس، في حديث إلى صحيفة "حريت" التركية واسعة الانتشار، أن الثقة المتبادلة بين الدولتين تضررت و"لن يكون من المناسب بحث مسائل كهذه ما لم يتم استعادتها"، وذلك تعليقا على اقتراح نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون بإقامة منطقة آمنة عرضها 30 كلم بغية التخفيف من حدة التوتر في منطقة عفرين.

وأعرب عميد الدبلوماسية التركية عن ريبة أنقرة من الهدف القائم وراء الاقتراح الأمريكي، مشددا على ضرورة إصلاح "هذه البيئة المتشككة" في البداية قبل الانتقال إلى خطوات لاحقة.

من جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي باكير بوزداغ في حديث إلى قناة "A Haber" أن إنشاء منطقة آمنة في عفرين "ليس خيارا"، محذرا من أنه "يتعين على الولايات المتحدة إعادة النظر في تقديم قواتها على الأرض في سوريا دعما للإرهابيين" لتفادي أي اشتباك محتمل مع تركيا.

تجدر الإشارة إلى أن تيلرسون أكد، أثناء زيارته إلى أوروبا الاثنين الماضي، اعتراف الولايات المتحدة بحق أنقرة في "الدفاع عن نفسها من الإرهاب"، مقترحا إقامة منطقة آمنة جديدة في سوريا بغية استقرار الوضع الذي تصاعد بشكل ملحوظ مع إطلاق أنقرة في 20 الشهر الجاري عملية "غصن الزيتون" ضد الفصائل الكردية المسيطرة على منطقة عفرين.

المصدر: حرية + رويترز

نادر عبد الرؤوف