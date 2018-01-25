الدفاع الروسية: سياسة الغرب ستبقي الرقة تحت الدمار في حال عدم مراجعتها

أعربت وزارة الدفاع الروسية عن استغرابها من موقف "الحلفاء الغربيين" حول إعادة إعمار مدينة الرقة السورية التي تعرضت لدمار هائل خلال عملية تحريرها من مسلحي "داعش".

وحذرت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الخميس من أن سياسة الغرب، وخاصة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ستبقي الرقة "تقبع تحت الدمار" في حال عدم مراجعة الغرب أساليبه حيال القضية.

يتبع..