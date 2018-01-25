لماذا تغيبت إيران لأول مرة عن منتدى دافوس الاقتصادي؟

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أمس الأربعاء، عن سبب تغيب بلاده عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وقال قاسمي إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تلقى دعوة للمشاركة في المنتدى، لكنه فضل البقاء في طهران للإشراف على تنفيذ الهيكلية الجديدة للوزارة.

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ونفى أن ظريف ألغى في اللحظة الأخيرة زيارته إلى سويسرا للمشاركة في الحدث السنوي، قائلا: "بالرغم من تلقي ظريف دعوة للمشاركة في المنتدى، إلا أنه رجح البقاء في طهران، بغرض الإشراف ومتابعة تنفيذ الهيكلية الجديدة لوزارة الخارجية كما أنه لم يكن لديه أي برنامج للقيام بزيارة خارجية خلال هذه الأيام".

وتابع: "لأهمية تنفيذ الهيكلية الجديدة في أقصر فترة ممكنة والإشراف من قبل الوزير شخصيا، فقد استوجب بقاؤه في البلاد.. ما يمكن اعتباره أكبر وأعمق تغيير في وزارة الخارجية الإيرانية".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دائم الحضور في المنتدى السنوي، الذي يجمع كبار الساسة والرؤساء التنفيذيين والمصرفيين، وغالبا ما كان يشتبك مع نظرائه الخليجيين العرب في جلسات متنافسة.

يذكر أن أعمال منتدى دافوس الاقتصادي في دورته الـ48، انطلقت يوم الثلاثاء وتتواصل حتى يوم الجمعة المقبل، تحت شعار "بناء مستقبل مشترك في عالم مفكك"، بمشاركة حوالي 70 رئيس دولة ورئيس وزراء، و340 من كبار الساسة والمسؤولين في العالم.

المصدر: فارس + رويترز

رُبى آغا