مصرع 15 شخصا بسقوط حافلة ركاب بواد في غواتيمالا

لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم بحادث سقوط حافلة ركاب في واد سحيق، في غواتيمالا، الليلة الماضية.

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وذكرت بوابة" برنسا ليبر" الإلكترونية، أن حادث سقوط حافلة الركاب في الهاوية في غواتيمالا أسفر عن مصرع 15 شخصا وإصابة 30 آخرين.

ووفقا للبيانات الأولية، وقعت المأساة في مقاطعة هويتينانغو عندما حاول السائق اجتياز مقطع من النهر بعد هطول أمطار غزيرة أدّت لفيضانه.

وكان تدفق المياه قويا لدرجة أنه جرف الحافلة بمن فيها، لتسقط في واد عمقه 40 مترا.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس