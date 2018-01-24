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التلفزيون التركي: إصابة عدد من الأشخاص بعد سقوط صاروخ على مسجد بمدينة كلّس جنوب البلاد

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التلفزيون التركي: إصابة عدد من الأشخاص بعد سقوط صاروخ على مسجد بمدينة كلّس جنوب البلاد
Reuters Osman Orsal
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أفاد التلفزيون التركي، بإصابة عدد من الأشخاص جراء سقوط صاروخ على مسجد في مدينة كلَس جنوبي البلاد.

وقال والي كلس، محمد تيكين ارسلان، إن "عدد الإصابات بلغ 13، اثنان منهم في حالة حرجة، بعد سقوط الصاروخ الذي أطلقته الوحدات الكردية".

وذكرت وكالة دوغان الخاصة للأنباء، أن صاروخا أطلق من منطقة عفرين السورية أصاب البلدة التركية الحدودية وأسفر عن إصابة عشرة أشخاص على الأقل.

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يشار إلى أن الجيش التركي بدأ الأسبوع الماضي، عملية "غصن الزيتون" العسكرية، ضد الوحدات الكردية، التي تضم حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية في مدينة عفرين شمالي سوريا.

وتؤكد أنقرة أن العملية تستهدف أيضا تنظيم "داعش" في المنطقة، الأمر الذي نفاه الأكراد في تصريح اليوم الأربعاء على لسان مسؤول كبير في قوات سوريا الديمقراطية.

المصدر: وكالات

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