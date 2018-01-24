الأمن الإيراني يضبط 23 قنبلة جاهزة للانفجار شرقي البلاد
Reuters Heinz-Peter Bader
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أفاد مراسلنا في طهران، بأن وزارة الأمن الإيرانية ضبطت اليوم الأربعاء، 23 قنبلة جاهزة للانفجار عن بعد شرقي البلاد.
وأوضح مراسلنا أن وزارة الأمن الإيرانية اتهمت في بيان أصدرته، الاستخبارات السعودية بإدخال تلك المتفجرات للبلاد.
وبحسب بيان الوزارة فإن المواد المتفجرة والقنابل والأسلحة الحربية ضبطت في مدينة، مريوان في إقليم كردستان غرب البلاد، وهُربت عبر جماعات انفصالية من كردستان العراق. مؤكدة أن "الهدف من تهريب تلك الأسلحة، هو تنفيذ عمليات إرهابية واسعة في الأماكن العامة في عدد من المدن الإيرانية".
المصدر: RT
عمر هواش
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