إغلاق "قسم الفن الإسلامي" في متحف اللوفر تحسبا للفيضانات

أعلن متحف اللوفر عن إغلاق بعض القاعات التي تحتضن تحف الفن الإسلامي على خلفية ارتفاع مستوى المياه لنهر السين في باريس.

وأكد المتحف في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه سيغلق أقسام الفن الإسلامي حتى يوم الأحد على الأقل، تحسبا للفيضانات، كما اتخذت إجراءات لحماية مبنى القصر الذي يقع فيه المتحف.

هذا، وقد ارتفع مستوى المياه لنهر السين إلى 5.12 متر، ما أسفر عن إيقاف الملاحة وإغلاق عدد من محطات مترو الأنفاق في العاصمة الفرنسية. وحذرت السلطات من أن مستوى المياه قد يتجاوز الحد القياسي له منذ أكثر من مئة سنة، والذي تم رصده في عام 2016، حين وصل إلى 6.1 متر.

وعقدت رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو، اجتماعا طارئا مع قادة الشرطة، وأكدت السلطات أن الوضع صعب، ولكنه ليس كارثيا حتى اللحظة.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف