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الجيش الأفغاني يقضي على 65 مسلحا في عمليات عسكرية

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الجيش الأفغاني يقضي على 65 مسلحا في عمليات عسكرية
Reuters Parwiz
أفراد من الجيش الأفغاني في مهمة
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية تصفية 65 مسلحا خلال عمليات عسكرية شنها الجيش ضد التنظيمات المتشددة في 12 ولاية في أنحاء متفرقة من أفغانستان.

يأتي ذلك فيما تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي في وقت سابق من اليوم الهجوم على مكتب هيئة إنقاذ الطفولة، في ولاية جلال آباد شرقي أفغانستان، والذي أسفر عن مقتل مدني وشرطي، إضافة إلى اثنين من المهاجمين.

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جدير بالذكر أن أفغانستان تشهد في الآونة الأخيرة تناميا ملحوظا لنشاطات المسلحين في أنحاء متفرقة من البلاد، حيث يعلن قادة ميدانيون ومسلحون في أكثر الأحيان مبايعتهم لتنظيم "داعش".

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين

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