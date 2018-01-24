هيئة بريطانية: صفقة مردوخ لشراء "سكاي" تتنافى مع المصالح العامة

صرحت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية بأن عزم إمبراطور الإعلام العالمي، روبرت مردوخ، شراء شركة "سكاي" الإعلامية لا تتوافق مع المصالح العامة.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، فقد عرض مردوخ شراء المحطة بمبلغ قيمته 10.7 مليارات جنيه إسترليني (ما يعادل 15 مليار دولار) للسيطرة الكاملة عليها. وقالت الهيئة بحسب صحيفة الإندبندنت" إن تلك الصفقة ستضع كثيراً من السلطة في يد مردوخ.

وأكدت الهيئة أن رغبة مردوخ في السيطرة على 61% من "سكاي"، ستتسبب بمخاوف تتعلق بالتعدد في الإعلام.

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ووجدت الهيئة أن تلك الصفقة سوف تمنح عائلة مردوخ كثيراً من السيطرة على مزودي الأخبار عبر كل منصات الإعلام، وبالتالي كثيراً من التأثير في الرأي العام والأجندة السياسية في المملكة المتحدة.

وتسيطر عائلة مردوخ على شبكة "فوكس"، وشبكة "نيوز" الناشرة لصحيفتي "ذا سن" و"ذا تايمز" في بريطانيا.

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وتشير الإندبندنت، إلى أن تصريح الهيئة الذي ورد في تقرير سلمته إلى وزير الإعلام والرياضة، مات هانكوك، يعد بمثابة "ضربة" لمردوخ.

المصدر: الشرق الأوسط

إياد قاسم