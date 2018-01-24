مندوب روسيا: تصريحات ترامب حول نووي إيران ابتزاز لأوروبا

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف بأن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الصفقة النووية مع إيران تعتبر ابتزازا.

وقال تشيجوف في حديث لوكالة "تاس" على هامش يوم إحياء ذكرى ضحايا محرقة اليهود في البرلمان الأوروبي: "التصريحات الأخيرة لترامب تعتبر ابتزازا للمشاركين الأوروبيين في الصفقة".

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وأضاف أنه حتى الآن لا يوجد ما يدل على تغيير بريطانيا وألمانيا وفرنسا لمواقفها بشأن الاتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن هناك مشاورات حثيثة بين الدول الأوروبية المذكورة ومع الإيرانيين.

وأكد أن موسكو لا ترى أساسا لتعديل خطة الأعمال المشتركة الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني.

هذا، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق مع إيران في حال لم يعدّل.

المصدر: تاس

أنطون زوييف