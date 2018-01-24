آبي ينوي حضور أولمبياد سيئول

طلبت حكومة اليابان رسميا من كوريا الجنوبية إجراء محادثات حول حضور رئيس الوزراء شينزو آبي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ المقرر افتتاحها في 9 فبراير المقبل.

وقال مسؤول في المكتب الرئاسي في سيئول الأربعاء: "الحكومة اليابانية طلبت رسميا من السفارة الكورية الجنوبية لدى اليابان إجراء محادثات حول حضور آبي أولمبياد بيونغ تشانغ"، مشيرا إلى أن سيئول وطوكيو سبق أن ناقشتا حضور آبي في الأولمبياد.

وأعرب آبي في مقابلة نشرتها جريدة "سانكي شينمون" اليابانية مؤخرا عن رغبته في المشاركة في حفل افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ وتشجيع الرياضيين اليابانيين في حال توفر ظروف مواتية، كما عبّر عن أمله في عقد محادثات قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن أثناء زيارته المحتملة إلى كوريا الجنوبية.

هيئة الإذاعة اليابانية "إن اتش كي" أعلنت في وقت سابق من اليوم أن آبي بدأ التنسيق لحضور حفل افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ.

المصدر: يونهاب

نتاليا عبدالله