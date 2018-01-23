كراكاس تدعو لانتخابات رئاسية ومادورو يعلن استعداده للترشح

أعلنت الجمعية التأسيسية في فنزويلا أن الانتخابات الرئاسية الفنزويلية ستجري قبل نهاية نيسان/ أبريل من العام الجاري.

من جانب آخر أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استعداده لخوض السباق لولاية رئاسية ثانية في حال رشّحه الحزب الاشتراكي الحاكم.

وقال مادورو في مؤتمر صحفي قبل إلقائه كلمة أمام تجمع لمناصريه في كراكاس: "أنا عامل متواضع، أنا رجل الشعب المتواضع، إذا ارتأى الحزب الاشتراكي أن أكون مرشحه للرئاسة فأنا في خدمتكم".

وتأتي تصريحات مادورو بعد أن صوتت الجمعية التأسيسية على تقريب موعد الانتخابات الرئاسية إلى أوائل العالم الجاري.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات نهاية عام 2018، إلا أن محللين كانوا توقعوا أن يعمد مادورو إلى تقريب موعد الانتخابات من أجل الاستفادة من الأفضلية على خصومه الذين تكبدوا سلسلة خسائر مؤخرا.

المصدر: أ ف ب