سي. آي. إي: برنامج كوريا الشمالية الصاروخي يهدف للضغط على واشنطن

نقلت وكالة "رويترز" عن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو، قوله إن "سي آي إي" تعتقد أن برنامج كوريا الشمالية الصاروخي يهدف للضغط وليس فقط للدفاع عن النفس.

وقال بومبيو: "الخطوة المنطقية المقبلة من قبل بيونغ يانغ هي تطوير ترسانة أسلحة والقدرة على إطلاق صواريخ متعددة".

وفي كلمة له في معهد "أمريكان انتربرايز"، يوم الثلاثاء، أكد بومبيو أن أحد المخاطر الرئيسية للسماح لكوريا الشمالية بتطوير برنامجيها النووي والصاروخي هو تسربه إلى دول أخرى.

وأشار بومبيو إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يركز على حل دبلوماسي للأزمة، لكن وكالة المخابرات المركزية تعمل على تزويده بمجموعة أخرى من الخيارات.

المصدر: رويترز