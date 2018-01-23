الشرطة البلجيكية تطلق النار على رجل يحمل سكينا

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية، أن الشرطة أطلقت النار على رجل يحمل سكينا بالقرب من المحطة الرئيسية للقطارات في مدينة غنت غرب البلاد، ونقلته إلى المستشفى.

ويأتي هذا الحادث بعد ما خفضت بروكسل من مستوى التهديد الأمني يوم الاثنين وقالت إن "هجوم المسلحين أصبح أقل احتمالا، بعد عامين تقريبا من مقتل 32 شخصا في هجمات بروكسل".

وأعلنت الحكومة أن مستوى التهديدات انخفض إلى النصف، وكانت قوات الأمن في البلاد في حالة تأهب من المستوى الثالث عقب تفجيرات مارس/آذار عام 2016.

ولم يصدر من الشرطة أي تعليق على الحادث.

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يذكر أن بلجيكا رفعت من مستوى التأهب الأمني بعد أن لقي 34 شخصا مصرعهم في ثلاثة تفجيرات استهدفت العاصمة بروكسل، وقع اثنان منها داخل مطارها الدولي، فيما استهدف تفجير آخر إحدى محطات مترو الأنفاق.

المصدر: وكالات

هاشم الموسوي