أمريكيان بين ضحايا هجوم على فندق في كابول

أفاد مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية، بأن أمريكيين قتلا في الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندق "إنتركونتيننتال" مطلع الأسبوع في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المصدر: "يمكننا التأكيد أن أمريكيين في عداد القتلى والجرحى" في الهجوم الذي شهده الفندق الأفغاني، دون التطرق للحصيلة النهائية.

وكان 6 مسلحين انتحاريين اقتحموا السبت الماضي فندق "إنتركونتيننتال"، وقتلوا أكثر من 20 شخصا بينهم 14 أجنبيا، كما قتلت الشرطة جميع المهاجمين.

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وذكرت الوزارة أن من بين القتلى الأجانب مواطن ألماني و7 أوكرانيين وفنزويليان يعملان في شركة "كام آير" الجوية الخاصة وكازاخستاني.

وتبنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد في رسالة، أكد فيها أن الفندق الفخم كان "مكتظا بغزاة من أمريكا ودول أخرى".

المصدر: أ ف ب + وكالات

أحمد باديان