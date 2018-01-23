مدريد: بوتشيمون ممنوع من العودة إلى كتالونيا

قال وزير الداخلية الإسباني، خوان اغناسيو زويدو، إن قوى الأمن متأهبة في جميع أنحاء البلاد لمنع زعيم كتالونيا السابق كارليس بوتشيمون، المنادي باستقلال الإقليم من دخول إسبانيا خلسة.

وأضاف الوزير الإسباني أنه سيمنع بوتشيمون من دخول البلاد برا وبحرا وجوا، سواءً "بمروحية أو طائرة خفيفة أو مركب" أو حتى "في صندوق سيارة".

وكان برلمان إقليم كتالونيا الإسباني قد أعلن أمس الاثنين، ترشيح بوتشيمون، الذي يقيم في المنفى ببلجيكا منذ أكتوبر 2017، لرئاسة كتالونيا لولاية ثانية، لكنه مهدد بالتوقيف الاحترازي لملاحقته بتهم "التمرد" و"الفتنة" و"الاختلاس" في حال عودته إلى إسبانيا.

وردا على سؤال حول احتمال تخفي بوتشيمون وعبوره الحدود لتنصيبه رئيسا في البرلمان الكتالوني، قال وزير الداخلية الإسباني لقناة "تي في أي" الإسبانية: "إننا نعمل لمنع ذلك في كل مكان، على الحدود وداخلها".. " إننا نجهل ما يمكن توقعه مع شخص بهذا السلوك"، متهما المسؤول الكتالوني بتنظيم "سيرك" من الخارج، وتوعد بمحاسبته قضائيا.

من جانبه، أكد بوتشيمون، في وقت سابق، من الدنمارك رغبته بالعودة إلى إسبانيا دون التعرض للتوقيف للمشاركة في النقاش العام حول ترشيحه لرئاسة كتالونيا، وصرح في مؤتمر صحفي في كوبنهاغن بأنه ينوي "المساهمة في الترميم الديموقراطي"، في منحى يضمن احترام نتائج الانتخابات الكتالونية التي منحت أكثرية المقاعد للانفصاليين.

المصدر: "فرانس برس"