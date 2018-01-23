اليابان.. مصرع جندي وإصابة آخرين بانهيار ثلجي

قتل جندي ياباني في أعقاب ثورة بركان قرب منتجع تزلج ما تسبب بانهيار ثلجي أسفر عن العديد من الجرحى وحاصر عشرات الأشخاص في أحد الجبال، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية للوكالة الفرنسية بهذا الخصوص: "لقي أحد أفراد قوات الدفاع الوطني مصرعه متأثر بإصابته جراء الانهيار الثلجي".

وطلبت وكالة الأرصاد اليابانية من المواطنين الابتعاد عن المنطقة بعد رصد "نشاط بركاني طفيف"، محذرة من أن البركان يمكن أن يطلق المزيد من الصخور والرماد، ومن خطر المزيد من الانهيارات الثلجية.

وأفاد مسؤول محلي بأن 78 شخصا، بعضهم أصيبوا بجروح، علقوا في محطة عربات في قمة الجبل وأن السلطات تسعى لإجلائهم.

وأعلنت دائرة الإطفاء أن 10 أشخاص أصيبوا في الحادث بجروح متفاوتة، 5 منهم خطيرة.

وتقع اليابان التي تنتشر فيها العشرات من البراكين النشطة، على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تُسجل العديد من الزلزال والنشاطات البركانية.

وفي سبتمبر 2014 شهدت اليابان أكثر النشاطات البركانية دموية منذ 90 عاما عندما ثار فجأة جبل أونتاكي في منطقة ناغانو وسط اليابان.

وقتل نحو 63 شخصا في ثورة البركان المفاجئة التي وقعت حين كانت مجموعة من المتسلقين على قمة الجبل لمشاهدة ألوان الخريف الجميلة.

وقالت وكالة الأرصاد إنها أول حادثة من نوعها للبركان منذ عام 1983.

المصدر: "فرانس برس"