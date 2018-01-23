مسؤول أمريكي: ترامب سيتحدث قريبا مع أردوغان بشأن عفرين

أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم في وقت قريب التحدث هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بشأن العملية العسكرية شمالي سوريا.

وأوضح المسؤول، أن ترامب سيتحدث مع أردوغان للتعبير عن المخاوف الأمريكية بشأن الهجوم التركي ضد المسلحين الأكراد شمال غربي سوريا.

وأشار المسؤول الذي أطلع الصحفيين على الأمر شريطة عدم نشر اسمه، إلى أن الأتراك بعثوا "بإشارات متضاربة" بشأن نطاق الهجوم ضد "وحدات حماية الشعب الكردية" التي تساندها الولايات المتحدة في منطقة عفرين السورية.

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وأضاف: "سنرى كيف سيتطور ذلك على الأرض. لكن رسالتنا موحدة.. سنحثهم على الحد من التوغل قدر الإمكان". مؤكدا أن الاتصال سيجري في وقت قريب.

بينما أفاد مسؤول آخر، بأن ترامب يعتزم التحدث مع أردوغان الأربعاء.

المصدر: رويترز

أحمد باديان