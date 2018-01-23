تقرير إسرائيلي: تزايد معاداة السامية حول العالم

أفاد تقرير سنوي تصدره وزارة الشتات الإسرائيلية، بأن الأعمال المرتبطة بمعاداة السامية ازدادت العام الماضي، لكنه أشار إلى تراجع أعمال العنف مقارنة بالعام 2016.

ويشير التقرير الإسرائيلي إلى "ارتفاع تاريخي في الأعمال المعادية للسامية في المملكة المتحدة ...مع زيادة بنسبة 78 % في الاعتداءات الجسدية وزيادة شاملة بنسبة 30 بالمئة في عدد الحوادث" التي وقعت خلال النصف الأول من العام 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وتتضمن التقرير الحوادث التي لا تصنف على أنها عنيفة مثل تخريب المواقع الدينية والثقافية اليهودية.

كما أفاد التقرير بأن من بين العوامل التي ساهمت في زيادة الأنشطة المعادية للسامية عالميا "صعود اليمين المتشدد في أوروبا والولايات المتحدة وخصوصا في تشارلوتسفيل بولاية فرجينيا الأمريكية".

ونقل التقرير عن وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قوله إن الأسباب الأخرى تتضمن "التواجد الكثيف للمعادين للسامية على الإنترنت" وزيادة عدد اللاجئين في أوروبا، على حد تعبيره.

المصدر: "فرانس برس"