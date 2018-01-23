أمريكا تضع بلجيكيا وبريطانيا على قائمة الإرهاب العالمي

وضعت الولايات المتحدة بلجيكيا وبريطانيا، يشتبه في قيامهما بدور منفذ أحكام الإعدام في تنظيم "داعش"، على قائمتها للإرهاب العالمي، ما يسمح للحكومة بفرض عقوبات وتجميد أصول وممتلكات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن "سيدهارثا دهار ترك المملكة المتحدة للالتحاق بتنظيم داعش في سوريا، حيث حل محل منفذ أحكام الإعدام محمد اموازي المعروف بلقب الجهادي جون".

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وأضافت الوزارة: "الرجل الثاني يدعى عبد اللطيف جايني، وهو مواطن بلجيكي من أصل مغربي يعتقد أنه يقاتل في منطقة الشرق الأوسط".

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي