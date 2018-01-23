مالي.. قوات الجيش تصد هجوما لمتمردين شمالي البلاد

صدّت القوات المالية هجوما مسلّحا شنه متمردون واستهدف نقطة تفتيش أمني بالقرب من مدخل مدينة غاو شمالي البلاد، حسب مصادر إعلامية.

وأوضحت المصادر استنادا إلى بيان للجيش المالي أن مسلحين على دراجة نارية هاجموا نقطة التفتيش الواقعة خارج مدينة غاو، وتمكّن الجنود الماليون من صد الهجوم ما أدى إلى انسحاب المهاجمين من دون وقوع أي إصابات بين أفراد الجيش.

يذكر أن الجيش المالي يتعرض بشكل متواصل لهجمات الجماعات الإرهابية وخاصة في المناطق الشمالية من البلاد، التي تسيطر عليها جماعة تطلق على نفسها اسم "نصرة الإسلام والمسلمين" وتتبنى غالبية الهجمات على الجيش والقوات الأممية.

وقد أدى النفوذ المتزايد للجماعات المتطرفة إلى زعزعة استقرار مالي، بعد 5 سنوات من تدخل القوات الفرنسية لدحر عصيان مسلحين كانوا ينادون بالانفصال وتطبيق الشريعة الإسلامية في إقليم كيدال شمالي مالي عام 2012.

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين