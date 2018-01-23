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مدمرة إيرانية تطلق صاروخا مطوّرا على هدف في بحر عُمان

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مدمرة إيرانية تطلق صاروخا مطوّرا على هدف في بحر عُمان
Reuters Fars News
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أفاد مراسلنا في طهران، بأن مدمرة في البحرية الإيرانية أطلقت صاروخا من طراز "كروز"، على هدف في بحر عمان.

وأشار مراسلنا إلى أن إطلاق الصاروخ الذي تجاوز مداه 300 كم، جاء أثناء مناورات "محمد رسول الله" الخامسة المشتركة التي يجريها الجيش الإيراني.

بدورها نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، بيانا عن العلاقات العامة للجيش الإيراني جاء فيه: "في اليوم الثاني للمرحلة الرئيسية لمناورات "محمد رسول الله (ص)"، تمكنت وحدات القوة البحرية بنجاح من إطلاق صاروخ كروز "قدير" بعيد المدى على قطعة بحرية للعدو المفترض على مسافة بعيدة في البحر".

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وأشارت الوكالة إلى أن الصاروخ "قدير" بعيد المدى الذي تم اختباره عمليا للمرة الأولى من قبل الجيش، مطور بقابلية الإعداد السريع والتحليق المنخفض وهو مضاد للحرب الإلكترونية ويحظى بنقطة دوران ودقة ملاحية عالية ويعد من الصواريخ المتطورة والحديثة المضادة.

المصدر: RT + وكالات

عمر هواش

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