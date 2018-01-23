جورجيا تستلم من واشنطن صواريخ مضادة للدبابات

قال وزير الدفاع الجورجي، ليوان إيزوريا، خلال لقائه بالسفير الأمريكي لدى تبليسي، إن بلاده نجحت بإنجاز المرحلة الأولى من صفقة شراء منظومة "Javelin" الأمريكية المضادة للدبابات.

وأفاد إيزوريا، بأن القوات المسلحة الجورجية ستجري قريبا دورات تدريبية على استخدام منظومة "Javelin" من أجل الحصول على مهارات باستخدام الأسلحة الجديدة، مؤكدا أن منظومة الصواريخ "ستكون في مكان آمن".

بدورها أوضحت وزارة الدفاع الجورجية أن منظومة الصواريخ الأمريكية ذات طابع دفاعي، وأن قرار جورجيا شراء منظومة الدفاع الصاروخية لا يستهدف أي بلدا آخر.

وتبلغ قيمة الصفقة 75 مليون دولار وتحتوي على 410 صواريخ و72 منصة (توجيه وإطلاق) و10 مجمعات للتدريب مرفق معها 70 صاروخا للاستخدام خلال المناورات التدريبية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد اعتبرت أن قرار واشنطن بيع جورجيا هذا النوع من السلاح يدفع بتبليسي نحو " مغامرة خطيرة جديدة" في المنطقة.

المصدر: LENTA.RU