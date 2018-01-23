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ألمانيا.. مصرع 4 أشخاص بتصادم مروحية مع طائرة خفيفة

أخبار العالم

ألمانيا.. مصرع 4 أشخاص بتصادم مروحية مع طائرة خفيفة
Globallookpress
صورة من مكان الحادث
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لقي 4 أشخاص مصرعهم بتصادم طائرة خفيفة مع مروحية في الجو، بالقرب من مدينة فيليبسبرغ بولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، وفقا لصحيفة فرانكفورتر روندشاو.

وذكرت الصحيفة، أن سيارات الإسعاف ورجال الإطفاء والشرطة، وصلوا إلى مكان الحادث. ولم يبلغ بعد عن سبب الكارثة، ولا عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين وقت وقوع الاصطدام.

Globallookpress
Globallookpress

المصدر: إنترفاكس

إياد قاسم

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