ألمانيا.. مصرع 4 أشخاص بتصادم مروحية مع طائرة خفيفة

لقي 4 أشخاص مصرعهم بتصادم طائرة خفيفة مع مروحية في الجو، بالقرب من مدينة فيليبسبرغ بولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، وفقا لصحيفة فرانكفورتر روندشاو.

وذكرت الصحيفة، أن سيارات الإسعاف ورجال الإطفاء والشرطة، وصلوا إلى مكان الحادث. ولم يبلغ بعد عن سبب الكارثة، ولا عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين وقت وقوع الاصطدام.

Four killed in German helicopter, plane collision https://t.co/QtugST17E3 — The Daily Star (@DailyStarLeb) 23 января 2018 г.

Globallookpress

Globallookpress

المصدر: إنترفاكس

إياد قاسم