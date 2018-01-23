زلزال بشدة 7.9 درجة على مقياس ريختر يضرب خليج ألاسكا

ضرب زلزال بشدة 7.9 درجة على مقياس ريختر خليج ألاسكا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، مما ينذر بإمكانية حدوث موجة تسونامي في الساحل الغربي لأمريكا الشمالية.

ودوت صفارات الإنذار في جزيرة كودياك التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 6 آلاف شخص، وهي أقرب المناطق المأهولة إلى مركز الزلزال.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد نبهت قناة "KMXT" المحلية السكان بأن "التحذير من التسونامي حقيقي وليس تدريبيا، وأهابت بالجميع الفرار من الأماكن المغلقة واللجوء إلى المرتفعات".

إلا أن التحذير من موجة التسونامي تم إلغاؤه لاحقا، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ذكرت أن زلزالا ضرب خليج ألاسكا بلغت قوته 8.2 درجة على الأقل ومركزه يبعد نحو 250 كم جنوب شرقي تشينياك، وعلى عمق 25 كم تحت مستوى الأرض.

من جانبها، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنها ترقب الوضع إلا أنها لم تصدر إنذارا بأمواج التسونامي.

المصدر: رويترز

إياد قاسم