لافروف يطلب من بلومبرغ تحديد "المرض الذي يعاني منه"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الوزير سيرغي لافروف، طلب من وكالة بلومبرغ توضيح المرض الذي يعاني منه، وذلك بعد استفسار الوكالة من الكرملين عن مرضه.

وجاء في منشور على صفحة زاخاروفا الرسمية في موقع فيسبوك: "بعد أن طلبت وكالة بلومبرغ من الكرملين توضيح المرض الذي يعاني منه لافروف، طلب وزير خارجيتنا من الوكالة توضيح المرض الذي يعاني منه".

وأضافت زاخروفا: "أنتم لن تصدقوا، الوكالة استندت في استفسارها إلى الشائعات، وأرادت التعرف على حالة لافروف الصحية، من الكرملين وليس من لافروف نفسه، في سياق التغييرات في الحكومة بعد الانتخابات.. قوية!. هذا درس لنا جميعا، يطلعنا كيف يعملون. أي كذبة يتم التعامل معها لتحقيق الغاية، فما هي غايتهم؟ سؤال جيد".

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يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد قال في رد على بلومبرغ بهذا الصدد: "لا تقلقوا، كل شيء على ما يرام.. لقد شاهدت أمس الوزير على شاشة التلفزيون في المؤتمر الصحفي، اليوم ستجرى محادثات بين رئيسي روسيا والأرجنتين، ولافروف سيتوسط قائمة المشاركين. وعموما، لا تتوفر لدي أي معلومات عن وضع لافروف الصحية".

المصدر: تاس

إياد قاسم