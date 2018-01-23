طهران وأنقرة تفكران في تشكيل تحالفين إقليميين منفصلين

اقترح مسؤول عسكري إيراني تأسيس تحالف ضد الإرهاب يجمع إيران وروسيا وسوريا والعراق وباكستان، لمواجهة التحالف الأمريكي، فيما كشف نائب عراقي عن نية تركيا تشكيل حلف رباعي ضد التقسيم.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن كبير مستشاري قائد القوات المسلحة الإيرانية يحيى رحيم صفوي أن طهران، التي تتعاون مع موسكو ودمشق في محاربة الإرهابيين على الأراضي السورية، تنوي أيضا تشكيل تحالف مع باكستان والعراق لمواجهة التحالف الأمريكي، الذي اتهمه المسؤول الإيراني بدعم قوى الإرهاب.

وقال صفوي في حديث تلفزيوني الثلاثاء: "أمريكا أوجدت داعش، والسعودية والإمارات وقطر أيضا دعموها ماليا وعسكريا، كما تولت تركيا والأردن تدريبه".

وأشار إلى أن "تركيا دخلت في المنافسة الإقليمية وهي حليف لأمريكا في بعض الأماكن، ولكن في مسألة الأكراد تتعارض مع أمريكا لأن تركيا لا تريد حكومة ذاتية للأكراد في هذه المنطقة مشيرا إلى أن تركيا لاعب يرى الأولوية في الحفاظ على مصالحه الاقتصادية.

وفي سياق متصل، كشف الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق النائب جاسم محمد جعفر البياتي الاثنين، أن تركيا تنوي تشكيل حلف رباعي ضد التقسيم، واصفا إياه بـ"المشروع الواعد" لتقريب وجهات النظر بين هذه الدول.

وأوضح البياتي في حديث لقناة السومرية العراقية، أن "تركيا تنوي عقد حلف رباعي يجمع تركيا والعراق وإيران وسوريا للوقوف ضد مشروع التقسيم الذي تطالب به أطراف كردية في هذه الدول".

الصدر: وكالات

متري سعيد