سلوفينيا بصدد الاعتراف بدولة فلسطين

أعرب وزير خارجية سلوفينيا عن أمله في أن يصوت مجلس النواب في بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين لتصبح بذلك ثاني دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بعد السويد تقدم على الاعتراف.

وقال كارل إريافيك بحديث صحفي: "من خلال اعترافنا، فإن سلوفينيا ستعزز موقف فلسطين في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، ولدينا سياسة خارجية مستقلة ولا نحتاج أي دولة أخرى تؤمن الغطاء لنا".

وجاءت تصريحات الوزير عقب لقاءات عقدها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل مؤخرا وبينهم وزير الخارجية السلوفيني.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السلوفيني في الـ31 من يناير الجاري للموافقة على الاقتراح قبل رفعه إلى البرلمان للتصويت. ويتوقع أن تتم عملية التصويت في جلسة تعقد في مارس أو أبريل المقبلين.

إقرأ المزيد

وبين الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كانت السويد الدولة الأولى التي اعترفت رسميا بدولة فلسطيني عام 2014.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله