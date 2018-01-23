سفينة استطلاع روسية تظهر مجددا قرب السواحل الأمريكية!

ذكرت مصادر عسكرية أمريكية أن البحرية الأمريكية رصدت وصول سفينة الاستطلاع الروسية "فيكتور ليونوف" قبالة السواحل الأمريكية.

ونقلت شبكة "CNN" عن مصادر في البنتاغون أن المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية "يو إس إس كول" رصدت السفينة الروسية، وهي تبحر في المياه الدولية وقد "نفذت نشاطات استطلاعية".

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سفينة الاستطلاع الروسية شوهدت بحسب المصادر، على مسافة 100 ميل بحري شرق ويلمنغتون، بولاية كارولينا الشمالية.

وأفادت الشبكة الإخبارية الأمريكية بأن السفينة الروسية "فيكتور ليونوف" كانت شوهدت في مارس/آذار من العام الماضي على بعد 20 ميلا بحريا جنوب قاعدة "Kings Bay" البحرية في ولاية فرجينيا، فيما أبحرت سفينة روسية مماثلة على بعد 30 ميلا بحريا من ساحل ولاية كونيتيكت.

المصدر: إنترفاكس

محمد الطاهر