دول شرق إفريقيا تتبرع لسد النهضة

تبرعت الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق إفريقيا "إيجاد" لإثيوبيا بـ150 ألف دولار أمريكي في إطار إسهامات المجموعة لبناء سد النهضة.

وقال الأمين العام للهيئة المهندس محبوب معلم، إن "الدعم الباقي سيقدم في وقت قريب"، معربا عن "مواصلة الدعم الشامل لإثيوبيا حتى اكتمال بناء السد، نظرا للدور الذي سيلعبه السد في التكامل الاقتصادي للمنطقة، هذا التبرع جزء مما تعهدت به الهيئة سابقا لتقديم 250 ألف دولار لبناء السد".

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" أن السفير الإثيوبي لدى جيبوتي شاميبو فيتامو، أعرب عن شكر بلاده للمنظمة على دعمها، وقال إن حكومة بلاده اعتمدت على مساهمات مواطنيها في الداخل والخارج، وأصدقائها من خلال شراء السندات والتبرعات لبناء السد.

السفير الإثيوبي لدى السودان مولوغيتا زودي وفي تصريحات لموقع "سودان فيشن"، اعتبر أن اتهام بعض الأطراف بتحويل سد النهضة من قضية فنية إلى سياسية، سيتلاشى مع الانتهاء من بناء السد.

ودعا مولوغيتا إلى ضرورة عدم إشراك القضايا السياسية في برنامج السد، والتركيز على الجانب التقني الذي وضعه خبراء البلدان المعنية، مضيفا أن إثيوبيا لن تتراجع عن البناء طالما أن اللجان الفنية المشتركة تتعامل معها فنيا وليس سياسيا.

وأضاف: "إثيوبيا لا ترغب في إلحاق أي ضرر بأي دولة مجاورة في حوض النيل، وحريصة على خدمة مصالحها ومصالح تلك البلدان".

وأكد أن موقف السودان الداعم، ليس تعاطفا مع إثيوبيا أو سلبيا معاديا لمصر، ولكنه نابع من مصالحها بعد أن أكد الخبراء السودانيون أن بلادهم ستحصل على حصتها الكاملة من المياه بعد بناء سد النهضة".

المصدر: صحف مصرية