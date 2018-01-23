ترامب يوقع قانون تمويل الحكومة وينهي الإغلاق

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون تمويل الحكومة الأمريكية حتى الـ8 من فبراير المقبل لينهي إغلاقا للحكومة الاتحادية استمر ثلاثة أيام.

ووافق مجلس النواب الأمريكي الاثنين على مشروع قانون قصير الأمد لتمويل الحكومة الاتحادية وإنهاء تعطل عمل الحكومة.

وبأغلبية 266 عضوا مقابل 150، حذا مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون حذو مجلس الشيوخ وأقر مشروع القانون الذي يشمل أيضا تمديدا لمدة ستة أعوام لبرنامج التأمين الصحي للأطفال.

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يذكر أن مؤسسات الحكومة الفدرالية الأمريكية توقفت السبت الماضي، عن العمل بشكل جزئي بعد فشل مجلس الشيوخ في إقرار موازنة 2018 رغم المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وكان ترامب أكد أنه لن يبدأ مباحثات بشأن الهجرة حتى موافقة الديمقراطيين على إعادة عمل الحكومة.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله