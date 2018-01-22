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البيت الأبيض يرد على اتصالات المواطنين بتسجيل يهاجم الديموقراطيين

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البيت الأبيض يرد على اتصالات المواطنين بتسجيل يهاجم الديموقراطيين
Gettyimages.ru
البيت الأبيض
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أوقف البيت الأبيض الرد المباشر على اتصالات المواطنين الأمريكيين، مكتفيا برسالة صوتية تهاجم الديمقراطيين بسبب "تعريضهم الجيش وأمن البلاد للخطر".

ووفقا لموقع Mashabale، فقد توقفت خدمة مكتب العلاقات العامة التابع للبيت الأبيض الأحد الماضي، عن الاستجابة لمكالمات المواطنين الهاتفية. واستبدل موظفو المكتب تسجيلا يشير إلى تعليق عمل الحكومة بسبب التأخير في اعتماد الميزانية.

وجاء في نص الرسالة الصوتية: "شكرا لكم لاتصالكم بالبيت الأبيض. لسوء الحظ، لا يمكننا الرد على اتصالكم اليوم لأن الديمقراطيين في الكونغرس أوقفوا التمويل الحكومي، بما في ذلك تمويل جيشنا وأولويات أمننا القومي ما أدى إلى وقف عمل الحكومة، وكل ذلك بسبب الخلاف على قانون الهجرة".

وكان مجلس النواب وافق الخميس الماضي، على ميزانية مؤقتة لمدة شهر، بيد أن الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، أفشلت تبني المجلس لمشروع القانون. ونتيجة لذلك، توقف عمل الحكومة في الساعة 00:00 يوم السبت.

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ولا تزال بين الجمهوريين والديمقراطيين، وكذلك داخل الحزب الجمهوري، خلافات عديدة، بما فيها ما يتعلق بقضايا الهجرة.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب معلقا على الوضع، إن "الديمقراطيين أكثر اهتماما بالمهاجرين غير الشرعيين من الأمن القومي الأمريكي"، حسب تعبيره.

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم

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