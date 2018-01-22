أفغانستان.. مقتل 60 من طالبان بغارات أمريكية

قتل أكثر من 63 عضوا ينتمون لحركة "طالبان" الأفغانية، في غارات شنها سلاح الجو الأمريكي، وذلك حسبما ذكرت وكالة باجفاك "pajhwok" الأفغانية نقلا عن الشرطة.

ونقلت الوكالة عن قائد الشرطة المحلية قوله إن الضربات الجوية شنت ليلة الاثنين، في مقاطعة باكتيكا الأفغانية الواقعة جنوبي البلاد، ونتيجة للعملية الجوية، دمرت القوات الجوية الأمريكية أسلحة وذخائر للمسلحين.

#Afghanistan: After Kabul attack, US airstrikes kill 63 Taliban in Paktika: By Rahim Khan Khoshal, Bakhtar Safi on 23 January 2018 SHARANA (Pajhwok): Hours after a deadly Taliban attack on a luxurious hotel in Kabul... read more https://t.co/ediiAftncapic.twitter.com/1qTHk1Gp25 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 22 января 2018 г.

وتأتي غارات الجيش الأمريكي، عقب اقتحام مسلحين من حركة طالبان فندق إنتركونتيننتال في العاصمة كابل وقتلوا 18 شخصا منهم 14 أجنبيا.

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وازداد تدهور الأمني في أفغانستان بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة.

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم