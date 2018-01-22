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أفغانستان.. مقتل 60 من طالبان بغارات أمريكية

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أفغانستان.. مقتل 60 من طالبان بغارات أمريكية
Reuters Josh Smith
(صورة أرشيفية)
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قتل أكثر من 63 عضوا ينتمون لحركة "طالبان" الأفغانية، في غارات شنها سلاح الجو الأمريكي، وذلك حسبما ذكرت وكالة باجفاك "pajhwok" الأفغانية نقلا عن الشرطة.

ونقلت الوكالة عن قائد الشرطة المحلية قوله إن الضربات الجوية شنت ليلة الاثنين، في مقاطعة باكتيكا الأفغانية الواقعة جنوبي البلاد، ونتيجة للعملية الجوية، دمرت القوات الجوية الأمريكية أسلحة وذخائر للمسلحين.

وتأتي غارات الجيش الأمريكي، عقب اقتحام مسلحين من حركة طالبان فندق إنتركونتيننتال في العاصمة كابل وقتلوا 18 شخصا منهم 14 أجنبيا.

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وازداد تدهور الأمني في أفغانستان بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة.

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم

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