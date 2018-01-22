واشنطن: نعترف بحق أنقرة في حماية أراضيها من الإرهابيين

أعلنت الخارجية الأمريكية اعتراف واشنطن بحق تركيا في حماية أراضيها من الجماعات الإرهابية ودعت أنقرة إلى ضبط النفس على خلفية العملية العسكرية التركية شمالي سوريا.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن قلق بلاده من العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، داعيا الأطراف كافة إلى الالتزام بضبط النفس وتقليص الخسائر المدنية لأدنى حد.

وأضاف تيلرسون أن الولايات المتحدة تستمر في التعامل مع السلطات التركية وقيادة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدا سعي واشنطن لمعرفة "ما يمكن فعله لتهدئة المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا".

وكانت تركيا أعلنت رسميا، السبت الماضي، بدء عملية "غصن الزيتون" ضد تشكيلات الأكراد في منطقة عفرين السورية.

وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس الأحد بدء المرحلة البرية للعملية.

وأدانت دمشق بشدة العملية التركية، فيما دعت موسكو الأطراف كافة إلى ضبط النفس واحترام سيادة الأراضي السورية.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين