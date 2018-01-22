التوصل لاتفاق ينهي أزمة إغلاق المؤسسات الأمريكية

أعلن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي التوصل إلى اتفاق مع غالبية الجمهوريين حول مشروع قانون تمويل لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة، المستمر منذ 3 أيام.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في كلمة أمام المجلس قبل إجراء التصويت: "بعد عدة مناقشات وعروض من الطرف الثاني توصلت مع زعيم الجمهوريين إلى اتفاق".

وأضاف شومر "سنصوت اليوم لإعادة فتح (مؤسسات) الحكومة لمواصلة التفاوض حول اتفاق "يخص مصير مئات الآلاف من المهاجرين، الذين قدموا إلى البلاد وهم أطفال، ومهددون حاليا بالترحيل.

وكان مئات الآلاف من موظفي المؤسسات الفدرالية لزموا منازلهم بدون رواتب بسبب عدم توصل إلى اتفاق.

وهاجم الرئيس دونالد ترامب الديمقراطيين واتهمهم بإعطاء الأولوية لغير المواطنين على حساب الأمريكيين وإغلاق مؤسسات الحكومة خدمة "لقاعدتهم اليسارية المتطرفة".

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ويحظى الجمهوريون بغالبية صوت واحد في مجلس الشيوخ، لذا عليهم استمالة الديمقراطيين في سبيل تأمين أغلبية من 60 صوتا يتطلبها المضي بإجراء التمويل المؤقت.

يذكر أن الولايات المتحدة شهدت منذ 1990 أربع حالات إغلاق مشابهة، أجبر آخرها أكثر من 800 ألف موظف حكومي على أخذ إجازة مؤقتة.

المصدر: وكالات

علي جعفر