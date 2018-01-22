زاخاروفا: بوروشينكو سمّى الأمور بمسمياتها من حيث لا يدري

علقت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، على خطأ ارتكبه الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، عن "المحتلين للأرض الأوكرانية".

وكان الرئيس الأوكراني صرح في وقت سابق، بأن "بسطار (الجندي) الأوكراني المحتل" يدوس الأرض الأوكرانية.

وقالت زاخاروفا مغردة في هذا الصدد: "برافو، حان الوقت منذ زمن بعيد، لتسمية الأمور بمسمياتها الصحيحة.. ولن تجدوا أفضل من صياغة الرئيس الأوكراني". وأضافت أن الرئيس الأوكراني يعلم عن ماذا يتكلم.

المصدر: وكالات

إياد قاسم