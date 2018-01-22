عقوبات أوروبية على رئيس استخبارات فنزويلا و6 مسؤولين

أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات على 7 مسؤولين فنزويليين كبار تتهمهم بروكسل بانتهاك حقوق الإنسان.

وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين: "نظرا لاستمرار تدهور الأوضاع في فنزويلا، قرر المجلس فرض عقوبات ضد 7 أشخاص يشغلون مناصب رسمية، وهم متورطون في انتهاك المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون بالإضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان".

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وتشمل قائمة العقوبات كلا من وزير الداخلية نيستور ريفيرول، ورئيس الاستخبارات غوستافو غونزاليز لوبيز، ورئيسة مجلس الانتخابات الوطني تيبيساي لوسينا، ورئيس بلدية العاصمة الفنزويلية أنطونيو بينافيديس توريس، ورئيس محكمة العدل العليا مايكل مورينو، والمدعي العام طارق ويليام صعب، والعضو في الجمعية التأسيسية والنائب الأول لرئيس الحزب الحاكم ديوسدادو كابيليو.

وكانت مصادر دبلوماسية قد ذكرت في وقت سابق، أن العقوبات التي أعدها الاتحاد الأوروبي تشمل حظر السفر وتجميد أصول المسؤولين الفنزويليين.

وأشارت المصادر إلى أنه خلافا للولايات المتحدة وكندا، فإن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم فرض عقوبات على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك من أجل الضغط على حاشيته، ولكي تتاح له إمكانية السفر إفساحا للحوار والمفاوضات معه.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف